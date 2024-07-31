МЗС України: Питання не в тому, щоб посадити росію за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела їх доброчесно

Питання не в тому, щоб посадити росію за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела їх доброчесно. На здатність рф вести переговори доброчесно впливають два фактори - тиск на полі бою та тиск на міжнародній арені. Про це повідомив речник МЗС України Георгій Тихий під час брифінгу, коментуючи можливу присутність рф на другому Саміті миру, передає кореспондент УНН.

"Дійсно, Україна багато разів казала, що можливе залучення росії на другому Саміті миру. Ми продовжуємо цієї позиції дотримуватися. Справа в тому, що всім має бути гранично зрозуміло, що Україна не починала цієї війни", - сказав Тихий.

Він наголосив, що Україна більше за всіх прагне миру, але він має бути досягнутий на справедливих умовах.

"Ми розуміємо, що це має бути справедливий мир. Питання не в тому, щоб росію посадити за стіл переговорів, а в тому, щоб вона вела ці переговори доброчесно. Тут важливі два фактори. Це повторював багато разів міністр Кулеба. Важливі два фактори – тиск на полі бою, тиск на міжнародній арені. Ці два компоненти – це те, що впливає дійсно на здатність росії, бажання росії вести переговори доброчесно. Тому Україна буде продовжувати цю роботу. Якщо росія буде надалі відмовлятися, то я думаю, що всьому світу буде зрозуміло хто прагне миру, а хто прагне війни", - розповів Тихий.