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Мінінфраструктури: Перевізники і автостанції можуть подавати заявки на бронювання співробітників від мобілізації

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Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України оголосило про зміни в критеріях визнання транспортних підприємств критично важливими для економіки.

Про це повідомив заступник міністра Сергій Деркач.

Відтепер перевізники, що виконують нерегулярні перевезення, а також автостанції можуть подавати заявки на бронювання своїх співробітників від мобілізації.

Підприємства, що відповідають новим критеріям, можуть подати необхідний пакет документів до Міністерства, щоб отримати статус критично важливих. Після цього вони зможуть забронювати співробітників через портал "Дія".

За словами Деркача, наразі статус критично важливих отримали близько 170 підприємств, ще приблизно 80 очікують на затвердження. З початку роботи механізму бронювання до Міністерства надійшло близько 500 заявок. У 2023 році – було не більше 40.

За його словами, однією з ключових змін є зменшення кількості критеріїв, необхідних для отримання статусу критично важливого підприємства, з трьох до двох. Крім того, тепер підприємства мають можливість подавати документи на бронювання, навіть якщо вони розпочали свою діяльність лише у 2023 чи 2024 роках. Також скасовано вимогу про підтвердження оформлення трудових відносин з працівниками за 180 днів до подачі документів.

Ці зміни будуть закріплені у новій редакції наказу №303 Міністерства, який набуде чинності після реєстрації в Міністерстві юстиції. Практично це означає, що підприємства можуть подавати документи лише після офіційного набуття чинності оновленого наказу.

Водночас за роз'ясненнями Мінекономіки, фізичні особи-підприємці, включно з перевізниками, аграріями та будівельниками, поки не можуть отримати статус критично важливих через обмеження, встановлені законом. Для зміни цієї ситуації необхідне внесення змін до законодавства, що дозволило б бронювати не лише підприємства, установи та організації, а й ФОП.

транспорт, мобілізація, Деркач, бронювання
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