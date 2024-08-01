Юсов: Для захисту винищувачів і стратегічної авіації від ударів з повітря росіяни використовують звичайні покришки

росіяни облаштовують аеродром "Оленья", з якого злітають стратегічні бомбардувальники для ударів по Україні, "гумовими пристроями" для захисту від ударів з повітря.

Про це повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в ефірі телемарафону.

За словами речника, йдеться зокрема про звичайні покришки, якими укріплюють аеродром. Подібний захист аеродрому росіяни збираються посилювати.

"Активно використовуються зокрема гумові пристрої для захисту винищувачів і стратегічної авіації. Зокрема йдеться про покришки. Ось так вони захищають. І в принципі, вони збираються нарощувати ці підручні засоби, те, що можна робити без якихось високих сучасних технологій", - розповів представник ГУР.

Втім, командування російських військ вже звернулося до влади за більш ефективними засобами ППО, результат розгляду цього запиту поки невідомий.

"Є інформація на запит про посилення ППО. Зокрема, мова йде про "Панцир", якщо ми говоримо про "Оленья", - додав Юсов.