Пентагон: Ми стурбовані просуванням російських окупаційних військ в Україні

Сполучені Штати Америки стурбовані просуванням російських окупаційних військ в Україні. Про це заявив глава Пентагону Ллойд Остін, передає Reuters.

Остін додав, що його надихає здатність України залучати більше людей для поповнення лав своєї армії.

За словами глави Пентагону, Вашингтон продовжуватиме надавати безпекову допомогу Україні.

Нагадаємо, українські військові вийшли з села Урожайне Донецької області. Раніше у Силах оборони Півдня офіційно підтвердили, що залишили певні позиції в районі села Кринки на лівобережжі Дніпра, що на Херсонщині.