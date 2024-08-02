Антимонопольний комітет "взявся" за Укрзалізницю

Антимонопольний комітет України (АМКУ) рекомендував "Укрзалізниці" переглянути практику щодо встановлення окремих, не передбачених законодавством, умов для учасників тендерів та дотримуватися принципів вільної конкуренції і норм конкурентного законодавства.
Про це повідомив голова АМКУ Павло Кириленко.
"Обов’язкові до розгляду рекомендації надали "Укрзалізниці" на сьогоднішньому засіданні – так АМКУ відреагував на заяву Асоціації українських банків на дії АТ "Укрзалізниця" та її структурних підрозділів", - йдеться в його повідомленні на Facebook.
За його словами, йшлося про практику встановлення УЗ окремих, не передбачених законодавством, умов для учасників тендерів. Зокрема, у тендерній документації прописані вимоги, відповідно до яких банківські гарантії можуть видаватися лише банками з певними рейтингами та показниками.
"Ці вимоги призводять до того, що із сотні банківських установ, які мають ліцензію Нацбанку на здійснення такої діяльності, лише 19 можуть брати участь у відповідних тендерах "Укрзалізниці", - пояснив Кириленко.
Тож АМКУ своїм рішенням рекомендував УЗ переглянути цю практику та дотримуватися принципів вільної конкуренції і норм конкурентного законодавства.
Зазначається, що про розгляд цих рекомендацій та вжиті заходи "Укрзалізниця" має повідомити АМКУ у 30-денний строк з дня їх отримання.
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