Окремих доплат для пенсіонерів, вік яких 65-69 років, немає, - ЗМІ

Відповідно до постанови Кабіміну №185 Про індексацію пенсійних та страхових виплат у 2024 році, відбулося підвищення пенсій для деяких категорій населення.

Факти ICTV дізнавалися, чи отримують доплату пенсіонери після 65 років.

Відповідно до постанови, усі пенсіонери, які наразі не працюють та досягли віку 65 років, отримують пенсію відповідно до закону України Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування, мають отримувати виплати не нижче 3370 грн. Але це можливо лише за умови, якщо страховий стаж жінки 30, а чоловіка 35 років. Усі пенсіонери, які відповідають цим вимогам, отримують доплати до 3370 грн, якщо їхня пенсія була нижчою.

Пенсіонери, вік яких від 70 до 80 років, можуть отримати мінімальну пенсію 3240 грн. Це також можливо за умови, якщо стаж жінки 30, а чоловіка 35 років.

Якщо вік пенсіонерів 75-80 років, але в них немає стажу 30 та 35 років для жінок та чоловіків відповідно, то вони також мають право отримувати пенсію не нижчу ніж 3240 грн. Це можливо за умови, якщо стаж чоловіка не менше 25, а у жінки 20 років.

Якщо людина, що досягла віку 65 років, отримувала пенсію менше ніж 40% від мінімальної зарплатні, то їй автоматично встановлюють доплату до рівня 3370 грн. Подавати додаткові документи до ПФУ для збільшення виплат не потрібно.

Окремих доплат для пенсіонерів, вік яких 65-69 років, немає. Але пенсіонери, які досягли віку 70 років, мають право на доплату за віком.

Як нараховуються доплати для пенсіонерів після 70 років:

якщо вік людини від 70 до 74 років, то вона зможе отримати 300 грн доплати;

якщо її вік 75-79 років, то до основної пенсії людина додатково зможе отримати 456 грн;

якщо вік пенсіонера більше 80 років, то додаткова виплата буде складати 570 грн.

Доплати за віком виплачуються лише в тому випадку, якщо розмір пенсії не перевищує 10 340 грн 35 копійок.

Ці доплати також нараховуються без додаткового звернення особи до ПФУ.