ЦГЗ: Захворюваність на ковід в Україні порівняно з минулим роком зменшилася в чотири рази

В Україні захворюваність на ковід порівняно з минулим роком зменшилася в чотири рази.

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» гендиректор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Михайло Росада, передає Укрінформ.

«Якщо порівнювати перше півріччя 2024 року з цим періодом у 2023 році, то цього року захворюваність у 4,6 раза менше. Але з червня спостерігається певний ріст захворюваності. Багато випадків ковіду були завезені з європейських країн», - сказав посадовець.

За словами Росади, медзаклади України на достатньому рівні забезпечені ліками і вакцинами для лікування ковіду.

Він також порадив громадянам щепитися від ковіду у своїх сімейних лікарів та в закладах охорони здоров’я.