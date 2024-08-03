ЦГЗ: Захворюваність на ковід в Україні порівняно з минулим роком зменшилася в чотири рази

В Україні захворюваність на ковід порівняно з минулим роком зменшилася в чотири рази.
Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» гендиректор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Михайло Росада, передає Укрінформ.
«Якщо порівнювати перше півріччя 2024 року з цим періодом у 2023 році, то цього року захворюваність у 4,6 раза менше. Але з червня спостерігається певний ріст захворюваності. Багато випадків ковіду були завезені з європейських країн», - сказав посадовець.
За словами Росади, медзаклади України на достатньому рівні забезпечені ліками і вакцинами для лікування ковіду.
Він також порадив громадянам щепитися від ковіду у своїх сімейних лікарів та в закладах охорони здоров’я.
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