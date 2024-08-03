Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

ЦГЗ: Захворюваність на ковід в Україні порівняно з минулим роком зменшилася в чотири рази

92

В Україні захворюваність на ковід порівняно з минулим роком зменшилася в чотири рази.

Про це повідомив в ефірі телемарафону «Єдині новини» гендиректор Центру громадського здоров'я (ЦГЗ) Михайло Росада, передає Укрінформ.

«Якщо порівнювати перше півріччя 2024 року з цим періодом у 2023 році, то цього року захворюваність у 4,6 раза менше. Але з червня спостерігається певний ріст захворюваності. Багато випадків ковіду були завезені з європейських країн», - сказав посадовець.

За словами Росади, медзаклади України на достатньому рівні забезпечені ліками і вакцинами для лікування ковіду.

Він також порадив громадянам щепитися від ковіду у своїх сімейних лікарів та в закладах охорони здоров’я.

ЦГЗ, коронавірус
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Суббота, 3 августа 2024
Пятница, 2 августа 2024
Четверг, 1 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023