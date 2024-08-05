ISW: росіяни й надалі виробляють ракети з використанням компонентів із країн Заходу

російська оборонна промисловість надалі виробляє ракети з використанням компонентів із країн Заходу. Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що група «Український кіберопір» роздобула документи з військової бази у Шайковці Калузької області та виявила у крилатих ракетах Х-32 навігаційні модулі SN-99, що вміщують переважно західні компоненти.
Організація Frontelligence Insight встановила, що під час ударів по Україні, російські війська використовували вироблені у березні 2023 року навігаційні модулі SN-99.
Також встановлено, що російський виробник крилатих ракет КБ «Райдуга» відповідальний за доукомплектацію ракет Х-32 модернізованими модулями SN-99.
Водночас невідомо, яким чином російські оборонні компанії отримують західні компоненти для навігаційних модулів цього типу.
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