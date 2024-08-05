Еколог: Рівень забруднення повітря в Україні у три рази більше, ніж до 2022 року

В Україні рівень забруднення повітря у три рази більше, ніж до 2022 року. Найбільш забруднений регіон - вся зона бойових дій.

Про це в ефірі заявила голова Всеукраїнської екологічної ліги Тетяна Тимочко.

"Тепер ми маємо приблизно 10-12 млн тонн викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря — це насправді катастрофічна цифра, яка перевищує в три рази наші викиди за рік, коли навіть працювала промисловість", - сказала вона.

Тимочко при цьому зазначила, що ці цифри не остаточні, бо системи загального збирання цієї інформації вже в якійсь мірі не існує: "Значна кількість обладнання, яка збирала цю інформацію, вона знищена".

За її словами, у Донецькій області можна спостерігати руду непрозору стіну пилу.

"Це все викиди на великій відстані, на десятки кілометрів, але це суцільно забруднене повітря розривами і цими шкідливими речовинами. І це не тільки самі хімічні речовини, а це пил, ці частки нерозчинні, дрібні, це величезна кількість сажі від пожеж, і це все створює отакий суцільний морок, який стоїть над певною територією, його навіть не переміщують повітряні маси", - розповіла еколог.

Вона зазначила, що найзабрудненіший регіон - це практично вся зона військових дій.

"Тобто це вже не регіони, це частини областей, наприклад, така ж сама Харківська область, Луганська, Донецька, Запорізька, Херсон, Миколаїв. Це в першу чергу саме ця лінія зіткнення, це найбільш забруднений регіон України, найбільш забрудненіша територія. І це не тільки повітря, тому що всі маси хімічних речовин, токсичних, вони поступово осідають на ґрунт, на зелену масу, на водні об'єкти, і це все потім трансформується в інші хімічні сполуки, в інші елементи, що створює додаткові загрози і ризики для довкілля, життя і здоров'я людей", - сказала Тимочко.