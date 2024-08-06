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Суд у США: Google є монополістом, і він діяв як монополіст, щоб зберегти свою монополію

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Суд у США постановив у понеділок, що Google порушив антимонопольне законодавство країни, заплативши мільярди доларів, щоб стати світовою пошуковою системою за замовчуванням.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на Reuters.

«Суд дійшов такого висновку: Google є монополістом, і він діяв як монополіст, щоб зберегти свою монополію», – зазначив окружний суддя у Вашингтоні (округ Колумбія) Аміт Мехта.

За його словами, опція «за замовчуванням – це надзвичайно цінний актив.

«Google, звичайно, усвідомлює, що втрата налаштувань за замовчуванням суттєво вплине на її прибуток. Наприклад, Google прогнозує, що втрата налаштувань Safari за замовчуванням призведе до значного зниження кількості запитів і втрати доходів на мільярди доларів».

Мехта зазначив, що лише у 2021 році Google заплатив 26,3 млрд доларів за те, щоб його пошукова система була встановлена за замовчуванням на смартфонах і браузерах та щоб зберегти панівну позицію на ринку.

Зазначається, що ухвала відкриває шлях для другого судового розгляду, щоб визначити можливі виправлення, включаючи розділення материнської компанії Google Alphabet.

Етап «виправлення» може бути тривалим, після чого ймовірні апеляції до окружного та Верховного суду США, що розтягнеться до 2026 року.

Генеральний прокурор США Меррік Гарланд назвав судове рішення «історичною перемогою американського народу», додавши, що «жодна компанія – незалежно від того, наскільки вона велика чи впливова – не стоїть над законом".

Пошуковий гігант контролює близько 90% ринку онлайн-пошуку, 95% – на смартфонах.

Акції його материнської компанії – Alphabet – впали в понеділок на 4,5% в рамках загального падіння вартості технологічних компаній. У 2023 році реклама Google становила 77% від загального обсягу продажів Alphabet.

Материнська компанія заявила, що планує подати апеляцію на ухвалу суду.

США, Google, суд
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