WSJ: Іран звернувся до авіаційних компаній з проханням уникати повітряного простору країни

Іран застеріг авіакомпанії від перебування в повітряному просторі країни найближчими днями. Про це пише The Wall Street Journal у понеділок, 5 серпня.
Іран звернувся до авіаційних компаній з проханням уникати повітряного простору країни на тлі погроз іранських офіційних осіб щодо нападу на Ізраїль.
Повідомлення від Ірану в понеділок надійшло після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен під час телефонної розмови в неділю повідомив міністрам закордонних справ G7, що Тегеран може напасти на Ізраїль протягом 24-48 годин.
Водночас Блінкен не уточнив можливу форму атаки.
"Будь-яку іранську атаку на цивільні об'єкти зустрінуть негайною руйнацією всіх іранських ядерних об'єктів", - таке послання Ізраїль передав Ірану через європейську країну.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023