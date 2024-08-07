Голова АРМА: Рахункова палата проведе аудит діяльності Агенства за 2023 рік

Рахункова палата проведе аудит діяльності Національного агентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА) у 2023 році.
Про це повідомила у Телеграмі голова АРМА Олена Дума, передає Укрінформ.
«Незважаючи на окремі спроби дискредитації роботи Агентства через недоброчесні дії колишніх співробітників, нова команда АРМА невпинно працює над посиленням інституційної спроможності органу. У межах цієї стратегії АРМА ініціювало проведення перевірки Рахунковою палатою, яка охопить діяльність Агентства за 2023 рік», - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ініціатива щодо перевірки Рахунковою палатою спрямована на забезпечення максимальної прозорості та підзвітності АРМА у використанні коштів державного бюджету.
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