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"Мамкині космонавти": чи допоможуть супутники знайти АРМА арештовані активи

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"Мамкині космонавти": чи допоможуть супутники знайти АРМА арештовані активи

АРМА підписала угоду з Державним космічним агентством для отримання доступу до супутникових знімків арештованих активів. Експерти сумніваються в ефективності цієї ініціативи та вважають її відволіканням від реальних проблем агентства.

Агентство з розшуку і менеджменту активів вирішило підкорювати нові горизонти — буквально. Очільниця АРМА Олена Дума оголосила про підписання угоди з Державним космічним агентством України, завдяки якій агентство отримає доступ до даних дистанційного зондування землі. Звучить амбітно, але чи має це хоч якесь практичне підґрунтя розбирався УНН.

Олена Дума у своєму пості в тг-каналі пообіцяла, що завдяки космічним знімкам агентство зможе бачити "високоякісні знімки об'єктів, які перебувають в управлінні АРМА - як актуальні, так і в ретроспективі". За її словами, це дозволить:

  • відстежувати з космосу злочинні активи по всьому світу;
  • надавати управителям можливість дистанційно оглядати об'єкти перед участю в конкурсах;
  • оперативно фіксувати стан та можливі руйнування арештованого майна.

Звучить переконливо, але навряд чи реалістично. Як саме супутникові знімки допоможуть, наприклад, оцінити стан заморожених банківських рахунків або корпоративних прав? Чи, можливо, з космосу краще видно стан арештованих вагонів.

Аудит Рахункової палати показав суттєві недоліки у роботі АРМА, включно з неповними даними у Єдиному реєстрі арештованих активів і недосконалістю існуючих механізмів відбору управителів і оцінювачів майна. Але замість реальних реформ АРМА зосереджує увагу на гучних ініціативах. Замість того, щоб вирішувати нагальні проблеми — наприклад, налагодити роботу з правоохоронними органами або вдосконалити процедури конкурсів для управителів, агентство робить ставку на космос.

Виникає закономірне питання: чи не є це черговою спробою АРМА привернути увагу до себе, відволікаючи громадськість від реальних провалів у роботі агентства? Олена Дума вже не вперше намагається створити ілюзію інноваційної діяльності.

Заяви очільниці АРМА про "відстеження активів у будь-якому куточку світу" звучать радше як сюжет для науково-фантастичного серіалу, ніж реальний план дій. І хоча співпраця з Державним космічним агентством виглядає ефектно, вона, скоріш за все, не розв'яже жодної з нагальних проблем, які стоять перед АРМА.

Попри гучні заяви про "космічний прорив", головне питання залишається відкритим: чи стане ця ініціатива реальним інструментом у роботі агентства, чи так і залишиться черговою спробою створити ілюзію успіху?

Дума, АРМА
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