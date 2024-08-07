Веніславський про демобілізацію: Ми стали заручниками популістських ідей окремих політиків

Попри широкі дискусії в Україні, парламент не отримував від Кабміну законодавчих ініціатив щодо демобілізації у Силах оборони.
Про це на брифінгу Медіацентр Україна розповів нардеп та член Комітету Верховної Ради з питань нацбезпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.
«Ми стали заручниками, скажімо так, популістських ідей окремих політиків, які спочатку вкинули у публічний простір можливість військовозобов’язаним бути звільненими з військової служби під час дії правового режиму воєнного стану», – сказав він.
За словами парламентаря, вся історія світових воєн свідчить про неможливість такого заходу в умовах повномасштабних боїв, коли ситуація на фронті залишається вкрай важкою.
Веніславський зауважив: демобілізація – це не політичне, а насамперед питання безпеки, оборони, територіальної цілісності України. Адже росія систематично намагається збільшити кількісний склад своїх військ.
«Тому що політично зрозуміло, що вигідно говорити, і хотілося б і нам обнадіяти людей, які воюють, що вони протягом певного часу матимуть змогу на звільнення, але, на превеликий жаль, на сьогодні ситуація на фронті залишається дуже складною», — підсумував він.
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