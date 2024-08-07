Мельничук: На облаштування навчальних полігонів та стрільбищ для МВС уряд виділяє 500 млн грн

Уряд ухвалив рішення про виділення 500 мільйонів гривень з резервного фонду для облаштування навчальних полігонів та стрільбищ для Міністерства внутрішніх справ. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.
Зазначається, що для виділення цих коштів Кабмін скоротив видатки на обслуговування державного боргу на 500 мільйонів гривень, які були заплановані для Міністерства фінансів.
Зокрема, з виділених коштів 266 мільйонів 425 тисяч гривень піде на потреби Національної гвардії, 114 мільйонів 86 тисяч гривень – на Адміністрацію Державної прикордонної служби, а 119 мільйонів 489 тисяч гривень – на Національну поліцію.
"Ці кошти будуть використані для покращення обороноздатності держави шляхом облаштування навчальних полігонів та стрільбищ", - зазначив Мельничук.
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