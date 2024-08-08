Мінагрополітики: Втрати сільгоспкультур через посуху можуть становити 10-15%

Втрати пізніх сільгоспкультур через посуху можуть становити 10-15%, заявив в.о. міністра аграрної політики і продовольства Тарас Висоцький в ефірі єдиного національного телемарафону.

"Є два основних типи культур - ранні та пізні. Якщо ми говоримо про збір урожаю пшениці, ячменю, гороху, ріпаку, жита, вівса, проса, - це рання група. На неї аномальна спека мала вплив, але не критичний. Найгірший вплив зафіксовано в південно-східних областях, але загалом ми фактично за цими культурами вийшли на попередньо прогнозований показник (валового збору - ІФ-У) - нижчий на 2-3%", - розповів він.

В.о. міністра нагадав, що до групи сільгоспкультур із пізніми термінами дозрівання належать соняшник, кукурудза та цукрові буряки. Їх збирають переважно восени.

"Тут, найімовірніше, буде більш негативний вплив аномальних температур. Точно можна буде зафіксувати вже за фактом збору врожаю, але на сьогодні видається, що може бути зменшений врожай за цими культурами до 10-15%. Є регіони, де зменшення не буде, де була достатня кількість опадів, що дозволяло проходити цю аномальну спеку легше. Але є регіони, де критичний вплив", - пояснив Висоцький.

В.о. міністра додав, що точні цифри втрати врожаю сільгоспкультур через аномальну спеку 2024 року будуть відомі у вересні-жовтні, коли буде зібрано основну масу врожаю.