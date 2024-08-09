Макогон розповів, як вплине на вартість газу в Україні припинення транзиту російського палива

У випадку припинення транзиту російського газу через Україну вартість цього палива в Україні може вирости лише на декілька відсотків.

Про це заявив у інтерв'ю Liga.net колишній гендиректор "Оператора газотранспортної системи України" (ОГТСУ) Сергій Макогон.

"Зараз транспортування газу у внутрішній системі коштує приблизно 0,2 гривні за кубічний метр. За моїми розрахунками, в разі нульового транзиту ця цифра зросте не більше ніж до 0,6 гривні за куб. Коли у нас ринкова ціна [для комерційних споживачів] на газ 12 гривень за куб, то її зростання на 40 копійок, що менше ніж 3% – не створить проблеми споживачам", - зазначив експерт.

За його словами, влітку ринкова ціна на електроенергію зросла на 60%, так що якщо фінальна ціна на газ зросте навіть на 5-10%, "нічого страшного не станеться". При цьому Макогон наголосив, що при такому сценарії потрібно буде дуже швидко зробити оптимізацію ГТС, щоб не перекладати на населення всю вартість підтримки надлишкової потужності ГТС.

"Ціни зростуть на внутрішнє транспортування, але некритично. Звісно, треба оптимізувати систему. В мене був план такий: на першому етапі зробити перепрофілювання. На непотрібних компресорних станціях можна встановити газову генерацію. Там є газ, є підведена лінія для видачі електричної потужності, є вільний майданчик – є все, що потрібно", - розповів ексголова ОГТСУ.

Другим кроком він бачить закриття непотрібних компресорних станцій, оскільки якщо транзит буде нульовим або мінімальним, Україні буде потрібно близько десятка, максимум 12 станцій з тих 74, які зараз підтримуються.

Втім, 30 з них, за словами Макогона, вже не використовуються років 15-20, і ще за його керівництва "Оператором" планувалося списати 35 станцій, однак цього не сталося через побоювання подальшого притягнення до відповідальності за таке "завдання збитків державі" через "руйнацію могутньої" української ГТС.

Третім кроком, на його думку, має стати модернізація тих 10-12 станцій, які працюватимуть: ці машини були побудовані у 1970-80 роках, і наразі для них потрібні переважно російські запчастини.

"Взагалі ГТС зараз працює тільки тому, що є компресори-донори, які розбирають на запчастини. До війни ми запустили тендери на реконструкцію чотирьох КС. Але через початок вторгнення були вимушені відкласти ці проєкти", - зазначив Макогон.

Сам він, на відміну від політичного керівництва країни та керівництва "Нафтогазу України", виступає за дострокове розірвання контракту на транзит російського газу, який діятиме ще до кінця 2024 року - попри те, що сам ексголова ОГТСУ приймав участь у процесі його підписання в 2019 році.

Він вказав, що минулого року "Оператор" отримав за транзит близько 800 мільйонів доларів, але більшу частину цих коштів компанія використовує для забезпечення самого транзиту – закупівлю паливного газу, обслуговування компресорних станцій, ремонт і підтримку ГТС на тому рівні, який потрібен для транзиту.

"До бюджету доходить менше ніж 300 мільйонів. Тому що тариф на транзит не передбачає якихось надприбутків. Він покликаний забезпечити транспортування. Водночас "газпром" отримує від продажу газу, прокачаного українською ГТС, близько 5 мільярдів доларів", - зазначив Макогон.

Він поскаржився, що не розуміє цієї ситуації, оскільки вважає очевидною диспропорцію у вигоді для сторін. За його словами, якби війни не було, Україна продовжувала б бути зацікавленою в збереженні транзиту, але війна ситуацію змінила.

"Ми розуміємо, що щось втратимо, але жертва з російської сторони буде набагато більшою. От ми атакуємо російські НПЗ. І це завдає збитків рф у сотні мільйонів доларів. А тут офіційно, без будь-яких спеціальних операцій, ми можемо заподіяти рф збитків у 11 мільярдів доларів на рік, якщо відмовимось від транзиту їхніх газу та нафти. Тому я категорично проти подовження транзиту", - резюмував Макогон.