ISW: Українські військові знищили колону військової техніки в Курській області

Українські військові знищили колону російської військової техніки біля селища Октябрське в Курській області, внаслідок чого загинули військові агресора.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що українські військові уразили колону російської військової техніки на схід від Рильська біля селища Октябрське Курської області. На оприлюднених 9 серпня геолокаційних знімках видно наслідки удару та знищені російські вантажівки вздовж траси 38К-017.
За даними російських та українських джерел, колона вміщувала 14 критих вантажівок "Урал" і КАМАЗ, що перевозили російські резерви, призначені для посилення російських військ у Курській області. В ISW зазначили, що внаслідок атаки, ймовірно, загинуло кілька російських військовослужбовців, які їхали в цих вантажівках.
"російські джерела припустили, що колона могла перевозити особовий склад 44-го армійського корпусу північного угруповання російських військ (ленінградський військовий округ) або бригади "п'ятнашка", - йдеться у звіті Інституту вивчення війни.
російські військові блогери висунули припущення про те, яку систему озброєнь могли використати українські військові для нанесення цього удару. Однак в ISW не готові коментувати, яку саме систему могла використати українська армія для атаки.
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