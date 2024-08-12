ДТЕК: Відключення електроенергії не застосовуватимуться приблизно до середини жовтня

За умови відсутності нових атак на енергетику та аномальної спеки відключення електроенергії не застосовуватимуться приблизно до середини жовтня.
Як передає Укрінформ, відповідне роз'яснення Група ДТЕК розмістила у Телеграмі.
У ДТЕК наголосили, що ситуація в енергетиці дещо покращилася завдяки частковому відновленню генеруючих потужностей та зниженню температури повітря. Однак із настанням холодів навантаження на енергосистему збільшиться, адже споживачі почнуть користуватися електроопаленням.
У компанії нагадали, що ситуація все ще залишається складною, адже енергосистема втратила понад 9 ГВт через російські атаки на енергетику, які поновилися з кінця березня.
"Швидко відновити все неможливо, тому графіки можуть бути до кінця наступного опалювального сезону. Енергетики роблять усе можливе, щоб люди були постійно зі світло, але варто готуватися до різних сценаріїв", - наголосили у ДТЕК.
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