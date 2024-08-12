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Аналітики ISW пояснили, чому путін не оголосив воєнний стан через події у Курській області

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вважають, що кремль не оголосив воєнний стан у Курській, Бєлгородській та Брянській областях замість режиму "контртерористичної операції" через небажання вживати більш радикальних дій на нібито захід до росії українських сил.

"кремль, ймовірно, вирішив оголосити антитерористичну операцію — на відміну від воєнного стану, — щоб зменшити масштаб українського вторгнення в Курську область і запобігти внутрішній паніці чи негативній реакції. Це демонструє небажання кремля вживати більш радикальних заходів у відповідь на ситуацію", – йдеться у звіті.

російське опозиційне видання "Верстка" з посиланням на джерело, близьке до комітету з оборони ради федерації рф, писало, що адміністрація диктатора володимира путіна рекомендувала російським депутатам і сенаторам не коментувати події в Курській області "до особливого розпорядження" або обговорювати їх якомога коротше і посилатися лише на офіційні заяви.

Водночас російські Z-канали почали критикувати владу за те, що вона не оголосила воєнний стан замість "антитерористичної операції".

Оголошення воєнного стану дозволило б російській владі вжити радикальних заходів, як-от заборона мітингів, введення комендантської години та організація виробництва для армії, пояснює ISW.

путін не поспішає оголошувати війну, щоб уникнути повного переходу на військовий режим і запобігти невдоволенню в суспільстві, що може загрожувати стабільності його режиму, зазначили аналітики.

ISW, Курська область
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