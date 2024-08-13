Європейські країни закликають провести другий Глобальний саміт миру із залученням усіх сторін

Міністри закордонних справ Італії та Швейцарії Антоніо Таяні та Іньяціо Кассіс у понеділок, 12 серпня, підписали спільну декларацію із закликом провести другий Глобальний саміт миру "із залученням усіх сторін".

Текст декларації є в розпорядженні "Європейської правди".

У декларації голови італійського та швейцарського МЗС висловили "глибоке занепокоєння" у зв'язку з агресією росії проти України, яка триває та "продовжує спричиняти масові руйнування та безмірні страждання".

Вони нагадали про підсумки першого саміту миру, де пролунали заклики гарантувати ядерну та продовольчу безпеку, а також негайно розпочати звільнення всіх військовополонених та повернення депортованих українських неповнолітніх і цивільних.

"Переконані, що мир вимагає залучення всіх зацікавлених сторін і діалогу з ними, міністри домовилися підтримувати тісний контакт з метою співпраці у створенні найкращих умов для проведення другого мирного саміту за участю всіх сторін, включно з росією, і всіх зацікавлених глобальних гравців", – ідеться в декларації.

Таяні та Кассіс також закликали до створення "спільної переговорної платформи, заснованої на дотриманні міжнародного права та принципів територіальної цілісності та незалежності держав, закріплених у Статуті ООН".