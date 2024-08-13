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МО Німеччини: Передана нами зброя може бути використана так, як у Києві вважають за потрібне

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Зброя, передана українській стороні від Німеччини, стає власністю ЗСУ з моменту її поставки і може бути використана так, як у Києві вважають за потрібне.

Про це заявив речник міністерства оборони країни Арне Коллатц, пише Слово і діло з посиланням на Укрінформ.

За його словами, для Німеччини не стоїть питання законності дій ЗСУ у Курській області, оскільки міжнародне право передбачає можливість ведення бойових дій на території країни-агресора.

З цієї причини Києву не потрібні будь-які спеціальні дозволи на використання німецької зброї.

«Після того, як зброя з Німеччини була передана у розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя. Немає жодних перешкод, тому Україна вільна у виборі можливостей», – сказав Коллатц.

зброя, Німеччина
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