МО Німеччини: Передана нами зброя може бути використана так, як у Києві вважають за потрібне

Зброя, передана українській стороні від Німеччини, стає власністю ЗСУ з моменту її поставки і може бути використана так, як у Києві вважають за потрібне.

Про це заявив речник міністерства оборони країни Арне Коллатц, пише Слово і діло з посиланням на Укрінформ.

За його словами, для Німеччини не стоїть питання законності дій ЗСУ у Курській області, оскільки міжнародне право передбачає можливість ведення бойових дій на території країни-агресора.

З цієї причини Києву не потрібні будь-які спеціальні дозволи на використання німецької зброї.

«Після того, як зброя з Німеччини була передана у розпорядження України, вона вже належить Україні, це – українська зброя. Немає жодних перешкод, тому Україна вільна у виборі можливостей», – сказав Коллатц.