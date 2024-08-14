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МОН України визначило вимоги щодо створення в закладах освіти захищених просторів

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В Україні визначили вимоги щодо створення в закладах освіти захищених просторів. Це стосується шкіл, де учасники освітнього процесу не забезпечені сховищами та протирадіаційними укриттями. Про це пише УНН з посиланням на Міністерства освіти й науки України.

Йдеться про приміщення на підвальних, цокольних, перших поверхах, де можна тимчасово перебувати, щоб захиститися від небезпек і засобів ураження під час повітряної тривоги.

Зазначається, що вказаний порядок стосується тих шкіл, які розташовані в громадах із задовільним або помірним рівнем ризику і де учасники освітнього процесу не забезпечені сховищами та протирадіаційними укриттями.

В уряді наголосили, що використання таких просторів є тимчасовим, але вони можуть забезпечити дітям можливість очного навчання, поки для них не облаштують протирадіаційні укриття або споруди подвійного призначення.

Серед основних вимог до таких просторів вказано:

  • розташування простору в основній будівлі закладу освіти або близько до неї (рекомендовано до 100 м);
  • захисні простори не можна влаштовувати поряд із резервуарами з небезпечними хімічними, легкозаймистими, горючими та вибухонебезпечними речовинами;
  • через захисний простір не проходять водопровідні та каналізаційні магістралі, інші магістральні інженерні комунікації (за винятком внутрішньобудинкових інженерних мереж);
  • простори не можуть зазнавати негативного впливу ґрунтових, поверхневих, технологічних або стічних вод;
  • приміщення мають рівну підлогу, придатну для встановлення лав та інших місць для сидіння та лежання;
  • простори забезпечені електроживленням та штучним освітленням;
  • у приміщеннях не зберігаються легкозаймисті, хімічно-небезпечні речовини;
  • приміщення перебуває в задовільному санітарному та протипожежному стані (відповідно до протипожежних та санітарних правил);
  • забезпечені не менше ніж двома евакуаційними виходами, один з яких може бути аварійним (у разі місткості менше ніж 50 осіб та відстані від найвіддаленішої точки приміщення до виходу не більше 25 м — у ньому допускається наявність одного евакуаційного виходу);
  • пристосовані для вільного доступу осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення (для закладів освіти, в яких вчаться такі діти).

«ОВА та органи місцевого самоврядування впродовж одного місяця з дня набрання чинності постановою мають розробити та затвердити план заходів з облаштування захисних споруд цивільного захисту на період до кінця 2027 року та забезпечити його реалізацію», - підсумовують в МОН.

МОН, школи
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