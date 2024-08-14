NYT: Західні лідери ставвляться до війни в Україні як до локального конфлікту, в якому вони мають мало зобов'язань

росія стає дедалі зухвалішою, поки Захід спостерігає. Її страх перед НАТО, відчутний на початку вторгнення, тепер пом'якшується безкарністю, якою користується володимир путін. Попри те, що у Заходу є ресурси, щоб закінчити цю війну на умовах України, йому явно бракує волі до перемоги. Про це повідомляється в матеріалі The New York Times.

ЗМІ стверджує, що протягом 2,5 років західні лідери неодноразово заявляли, що вони "стоять з Україною", однак продовжують ставитися до війни як до локального конфлікту, в якому вони мають мало зобов'язань.

Захід виправдовує це ризиком спровокувати ядерну ескалацію з боку росії. Також Захід не зміг перекрити джерела економічної могутності росії, незважаючи на низку санкцій.

ЗМІ зазначає, що коли путін виграє цю війну, то поразка не буде розподілена порівну. Мирна угода на умовах москви буде поганою для України. Вона втратить майже 20% своєї території і близько 5 мільйонів людей. Але ця втрата буде пом'якшена значним зривом початкового плану путіна захопити Київ і знищити Україну як державу. Тоді ж як Заходу буде важко знайти будь-які позитивні моменти.

Нездатність його лідерів запобігти війні в Європі або успішно покарати агресора стане сигналом для інших, що кордони більше не є непорушними. Наступний конфлікт цілком може статися на території НАТО. Однак основний тягар відповідальності будуть нести США, які спочатку зробили ставку на Україну, а потім не виконали усіх зобов’язань.