Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Бізнес

RSS

Міненерго: Затвердили Національний план дій з відновлювальної енергетики до 2030 року

101

Кабінет Міністрів України затвердив Національний план дій з відновлювальної енергетики до 2030 року, а також встановив додаткову річну квоту підтримки для виробників електричної енергії з альтернативних джерел на 2024 рік. Крім того, визначено умови для проведення конкурсів на будівництво нових генеруючих потужностей. Про це повідомляє Міненерго.

Очікується, що перші об'єкти електроенергетики, які будуть реалізовані за результатами пілотних аукціонів, розпочнуть постачання електричної енергії у мережу у 2025 році.

На аукціонах будуть розглядатися проекти сонячних та вітрових електростанцій, а також інших видів відновлюваної енергетики, таких як біомаса, біогаз та малі гідроелектростанції.

Для сонячних електростанцій визначено територію на лівому березі Дніпра, тоді як проекти з вітрової та інших видів відновлюваної енергетики можуть бути реалізовані по всій Україні.

Водночас максимальні ціни, які учасники аукціонів можуть запропонувати за 1 кВт/год електроенергії, становлять 9 євроцентів для сонячної та вітрової енергетики та 12 євроцентів для інших видів.

Торги будуть проводитися через електронну систему "Prozorro.Продажі", а організатором виступає державне підприємство "Гарантований покупець". Переможці аукціонів укладуть з ним договори на 12 років.

Окрім того, Уряд затвердив умови для проведення конкурсу на будівництво нових генеруючих потужностей і реалізацію заходів з управління попитом. Це дозволить збільшити обсяги генерації в енергосистемі та сприятиме її подальшому розвитку.

Зокрема, планується організувати конкурси на будівництво об'єктів з потужністю від 5 МВт до 80 МВт кожен, з загальною потужністю в 700 МВт. Ці об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року.

Також згідно з рішенням Уряду, на 2024 рік встановлено додаткову річну квоту підтримки для підприємств, що виробляють електричну енергію з альтернативних джерел. Вона становить 110 МВт, з яких 11 МВт відведено для сонячних електростанцій (СЕС), 88 МВт – для вітрових електростанцій (ВЕС), а ще 11 МВт – для інших видів альтернативних джерел енергії.

На засіданні Кабінету Міністрів був затверджений Національний план дій з відновлюваної енергетики до 2030 року разом з планом заходів для його реалізації.

Цей план є доповненням до Національного плану з енергетики та клімату (НПЕК).

Згідно з планом, до 2030 року частка відновлювальних джерел енергії у валовому кінцевому споживанні енергії досягне 27%. Зокрема, у системах теплопостачання та холодопостачання вона становитиме 33%, у виробництві електроенергії – 29%, а в транспортному секторі – 17%.

Кабмін, Міненерго
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 14 августа 2024
Вторник, 13 августа 2024
Понедельник, 12 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023