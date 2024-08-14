Українцям нагадали, які виплати мають отримувати військові

У законі України Про соціальний правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, а саме у ст. 9 вказано, що держава гарантує військовослужбовцям необхідне матеріальне грошове забезпечення. Воно повинно відповідати умовам, у яких відбуває службу військовослужбовець. Крім того, органи виконавчої влади, які займаються реалізацією державної політики у сфері праці та соціальної політики, розробляють пропозиції, які стосуються виплат для військовослужбовців.

https://fakty.com.ua/ua/ukraine/20240813-poryadok-vyplaty-groshovogo-zabezpechennya-vijskovosluzhbovcziv-pravyla-ta-umovy/

Зарплата та інші виплати мають відповідати складності та умовам служби, аби стимулювати до неї кваліфіковані кадри.

Розмір виплат встановлюється Кабміном та має бути таким, щоб Збройні Сили, могли комплектуватися кваліфікованими кадрами. Водночас враховується характер та умови служби, а також необхідність стимулювати високі результати.

Гарантується збереження виплат військовим, які наразі перебувають у відрядженнях за межами України. Гарантується виплата в гривнях, а також деякі виплати можливі в доларах чи євро (за нормами, що визначаються Кабміном).

У випадку, якщо військовий потрапляє в полон, стає заручником, інтернується в нейтральній державі або зникає безвісти, його сім’я має право на щомісячні виплати. Розмір та порядок виплати грошового забезпечення військовослужбовцям затверджений Кабміном у наказі № 745/32197. Виплати складаються з посадового окладу, окладу за званням, надбавки за вислугу років, інших щомісячних виплат. Можуть включати інші види, з урахуванням вислуги років та норм виплат.

Загалом, поділити виплати можна на такі види: основні, додаткові, а також одноразові.

Види виплат:

Основний вид забезпечення складається з посадового окладу, окладу за військовим званням, а також надбавок, які відповідають вислузі років.

Додаткові види включають надбавки, доплати, а також винагороди відповідно до посад, якщо вони займаються виконанням завдань, що забезпечує кіберзахист. Можливі також премії.

Одноразові виплати включають в себе винагороди та допомогу.

Військовослужбовці, яких за висновком військово-лікарської комісії визнано непридатними до служби у Десантно-штурмових військах, морській піхоті ВМС та Силах спеціальних операцій, але придатними до служби в інших підрозділах Збройних Сил України, не мають права на отримання додаткової винагороди у розмірі 20 100 грн.

Однак, якщо таких військових призначено на посади в інших видах Збройних Сил України, їм буде відновлено виплату грошового забезпечення у повному обсязі.