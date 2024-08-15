В Україні у липні найбільше здешевшали овочі та яйця

У липні споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 0,8%, востаннє таке зменшення спостерігалося у березні-квітні, однак тоді воно вимірювалося у діапазоні 0,2-0,4%.

Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" з посиланням на інформацію Державної служби статистики України, передають Українськi Новини.

"Основним драйвером зменшення споживчих цін на продукти харчування стали ціни на яйця (-11,4 %) та овочі (-19,6%). Проте на інші продукти ціни зросли: найбільше – на цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах одного відсотка", - повідомив директор інституту Юрій Лупенко.

За його словами, у липні проти грудня 2023 року яйця здешевшали на 47,6%, також зменшилися ціни на овочі (-2,6%), м’ясо та м’ясопродукти (-2,2%).

"У річному вимірі, крім названих продуктів, зменшилися споживчі ціни на олію соняшникову (-7,6 %) та цукор (-1,9 %). При цьому найбільше зростання цін проти липня 2023 року відбулося на масло вершкове (+16,1 %) та хліб (+10,1 %). У найближчі місяці можна очікувати подальшого зниження споживчих цін на продукти харчування під впливом масового надходження продукції урожаю нинішнього року, передусім овочевої групи. Меншою мірою це стосується хлібної та тваринницької продукції, де ціни на сировину складаються вищі від торішніх", - підсумував Лупенко.