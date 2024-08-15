В Україні у липні найбільше здешевшали овочі та яйця

У липні споживчі ціни на продукти харчування зменшилися проти червня на 0,8%, востаннє таке зменшення спостерігалося у березні-квітні, однак тоді воно вимірювалося у діапазоні 0,2-0,4%.
Про це повідомляє Національний науковий центр "Інститут аграрної економіки" з посиланням на інформацію Державної служби статистики України, передають Українськi Новини.
"Основним драйвером зменшення споживчих цін на продукти харчування стали ціни на яйця (-11,4 %) та овочі (-19,6%). Проте на інші продукти ціни зросли: найбільше – на цукор (+12,1%), олію соняшникову (+2,9%) та фрукти (+1,4%). По інших групах товарів відбулося зростання цін у межах одного відсотка", - повідомив директор інституту Юрій Лупенко.
За його словами, у липні проти грудня 2023 року яйця здешевшали на 47,6%, також зменшилися ціни на овочі (-2,6%), м’ясо та м’ясопродукти (-2,2%).
"У річному вимірі, крім названих продуктів, зменшилися споживчі ціни на олію соняшникову (-7,6 %) та цукор (-1,9 %). При цьому найбільше зростання цін проти липня 2023 року відбулося на масло вершкове (+16,1 %) та хліб (+10,1 %). У найближчі місяці можна очікувати подальшого зниження споживчих цін на продукти харчування під впливом масового надходження продукції урожаю нинішнього року, передусім овочевої групи. Меншою мірою це стосується хлібної та тваринницької продукції, де ціни на сировину складаються вищі від торішніх", - підсумував Лупенко.
Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком публікуються на правах реклами.
Всі права захищені. © 2012 - 2023