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Подоляк назвав 4 головні політичні цілі наступу України у Курській області

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Радник глави Офісу президента Михайло Подоляк назвав політичні цілі наступу України у Курській області, серед яких - перерізати логістичні маршрути, які дозволяють росіянам ефективно підвозити резерви по всій лінії фронту, видавити російську артилерію на необхідну відстань, щоб її не можна було використовувати по цивільному населенню, показати неспроможність російського керівництва та перенесення війни на територію рф. Про це Подоляк розповів в інтерв’ю видання "Медуза", передає УНН.

Як зазначив Подоляк, військові цілі може коментувати лише військове командування та назвав 4 головні політичні цілі України.

«Перша – Україна веде оборонну війну, видавлюючи російську артилерію на необхідну відстань, щоб її не можна було використовувати по цивільному населенню. Друга задача - перерізати логістичні маршрути, які дозволяють росіянам ефективно підвозити резерви по всій лінії фронту. Рокадні дороги, центри накопичення, тренінгові центри — це теж руйнується. До речі, Україна не ставить за мету окупувати цю територію, а веде війну саме в рамках оборони і руйнує лише військові об'єкти. Соціальні об'єкти залишаються під контролем рф - для України вони не мають жодної цінності», - сказав Подоляк.

Він також зазначив, що третє завдання полягає в тому, щоб показати неспроможність російського цивільного і військового керівництва.

«Вони не можуть зрозуміти, що відбувається, не здатні на швидкі ефективні рішення і своїми діями ще раз доводять, що слабо керують ситуацією. У цьому сенсі мало що змінилося з часів вагнерівського походу 2023 року. Відповідно, для наших партнерів має бути очевидно, що росія не настільки сильна, щоб контролювати внутрішні ризики, які поступово наростають через війну», - додав Подоляк.

Четвертою ціллю Подоляк назвав перенесення війни на територію рф.

«При вході в Курську область ми побачили, наскільки шоковані люди: вони живуть в іншій реальності. Їм здається, що війна вже йде мало не на території країн Європи, а в них жодних ризиків немає. Зараз вони бачать зовсім іншу ситуацію. Звичайно, все це матиме важкі соціальні наслідки для росії. Можливо, нарешті почнеться якась дискусія про те, що це за війна і до яких наслідків вона призведе», - сказав радник.

При цьому він наголосив, що Україна не ставить цілі, які ставить перед собою росія, коли заходить на територію, проводить окупаційні дії, створює окупаційні адміністрації. За його словами, операція в курській області це операція зі знищення військових об'єктів в цьому регіоні.

Подоляк
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