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Експерт про ситуацію в Курській області: рф не має жодних стратегічних резервів для свого захисту

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Спроби кремля зібрати хоч якісь сили для оборони в Курській області показують, що рф не має жодних стратегічних резервів для захисту країни.

Про це повідомив експерт у галузі проблем міжнародної безпеки Юрій Федоров в інтерв'ю UkrLife.

Він зазначив, що поки в кремлі не наважуються послаблювати угруповання, яке веде бойові дії на лінії фронту в Донецькій області, що може призвести до просування ЗСУ вглиб росії, до критичних об'єктів.

"Жодних стратегічних резервів, мабуть, у росії немає. Зараз із Калінінграда відправили, з другорядних місць на окупованих територіях (України), приблизно десяток батальйонів направлено до Курської області. Їм доводиться хитрувати, щоб не послабити якихось напрямків, особливо тих, яким надається особливе значення – а це Донецька область, Торецьк та Нью-Йорк. Звідти не беруть. А якщо не вистачає резервів, то території беззахисні. І тут постає питання: а що далі? Підійдуть до Курської АЕС чи безпосередньо до Курська?", - заявив він.

За словами експерта, у цьому випадку кремль отримав "виделку" – йому доведеться або знімати сили з фронту в Україні або оголошувати загальну мобілізацію.

"Якщо плацдарм буде облаштований, то росіянам доведеться утримувати суттєві сили для оборони, приблизно 10-15 тисяч. А якщо росіяни вирішать, як вимагає путін, вичавлювати або витісняти ЗСУ з території росії - потрібно втричі більше військ. Ці сили потрібно звідкись брати. Швидше за все, війська буде знято з Харківської області. Або оголошувати мобілізацію, тоді наберуть тисяч 50-70", - зазначив Юрій Федоров.

Федоров, Курська область
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