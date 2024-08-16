Подоляк: У можливі переговори між Україною та росією було додано нову тему – про територіальну цілісність рф

На тлі подій у Курській області у потенційні переговори між Україною та росією було додано нову, справедливу тему – про територіальну цілісність рф.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.

Він зауважив, що прихильники негайного миру на російських умовах “демонстративно притихли”, бо зміни лінії фронту продемонстрували, наскільки ефективно Україна інвестує військову та фінансову допомогу.

“Зафіксуємо проміжні суттєві зміни у світовому інформаційному полі. Найгучніші критики західної підтримки України, головні прихильники негайного миру на російських умовах, найбільші проповідники “деескалації” – всі вони демонстративно притихли”, – написав Подоляк у Telegram.

Він наголосив, що “деескалація працює, певний примус до миру діє, противник правильно реагує тільки на застосування грубої сили”.

Подоляк підкреслив, що успіхи “на одній ділянці фронту” піднімають моральний дух серед українських військових і у тилу, відповідно, росіяни пригнічені.

“Спеціальна операція” раптово виявилася для них повноцінною війною, і вони втрачають не лише життя людей, на яких їм байдуже, а й цілі райони з десятками населених пунктів. Ціна війни швидко зростає, залишки репутації зникають”, – сказав радник глави ОП.

Він зазначив, що Україна ще далека від справедливого миру.

“Жодні втрати – поки що – не змінюють наміру кремля знищити українську державність і націю. Але Україна свій черговий хід зробила. Тепер час докластися нашим союзникам”, – зазначив він.