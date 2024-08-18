Мінреінтеграції: Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів

Відсутність документів не може бути підставою для відмови в евакуації з небезпечних районів.

На цьому Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій наголосило у Фейсбуці, передає Укрінформ.

«Законодавством не передбачені обмеження в евакуації для осіб без документів, що посвідчують особу», – зазначили у відомстві.

У міністерстві нагадали, що евакуація здійснюється безкоштовно, для попереднього запису необхідно звернутися до місцевих органів влади.

Поселення в місцях тимчасового проживання для переселенців без документів, які посвідчують особу, також можливе. Це передбачено постановою Кабінету міністрів № 930 «Деякі питання функціонування місць тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб» від 1 вересня минулого року.