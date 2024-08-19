В Україні можуть скасувати поняття прожиткового мінімуму

Уряд планує скасувати поняття прожиткового мінімуму, щоб покращити соціальну систему та економіку. Замість цього буде введена спеціальна соціальна виплата, яка визначатиметься індивідуально.

Про це повідомила міністерка праці та соціальної політики Оксана Жолнович в етері телемарафону.

Розмір цієї виплати буде визначатися з урахуванням таких факторів, як склад сім'ї, розмір домогосподарства та інших факторів.

"Ми хочемо відійти від прожиткового мінімуму. До цього прив'язані штрафи, посадові оклади тощо. Для нас дуже важливо це роз'єднати", – повідомила Жолнович.

Вона додала, що поточний прожитковий мінімум не відповідає сучасним умовам і є недостатнім: з 1 січня цього року він складає 3023 гривні для працездатних осіб, 2563 гривні для дітей до шести років, 3196 гривень для дітей від 6 до 18 років та 2361 гривню для осіб з втратою працездатності.

Нагадаємо, що в бюджеті України на 2025 рік не передбачено підвищення прожиткового мінімуму, мінімальної пенсії та мінімальної зарплати. Додамо, що наразі мінімальна зарплата в Україні становить 8000 гривень.

Водночас згідно з даними Світового банку, майже третина українців живе за межею бідності. Повномасштабне вторгнення росії збільшило число бідних українців на 1,8 мільйона порівняно з 2020 роком, що становить приблизно 29% від загальної кількості населення.