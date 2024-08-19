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росія перекинула на захист Курської області «космічну піхоту», - ЗМІ

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російське командування через нестачу особового складу перекинуло на захист Курської області військових космічно-повітряних сил, яких списали у мотострільці.

Про це пишуть Важные истории з посиланням на джерело та відкриті дані.

«Космічну піхоту кинули на оборону Курської області. Через брак кадрів у мотострільці списали військових із підрозділів ПКС, включно зі станціями попередження про ядерний удар і полками важких бомбардувальників», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що мотострілецький полк із військовослужбовців ПКС створили у травні-червні для групи прикриття кордону. У прикордонні райони піхота ПКС прибула за кілька тижнів до рейду ЗСУ, у середині липня.

Як зауважує співрозмовник видання, до підрозділу ввійшли бійці рот охорони, інженери, механіки і невелика кількість офіцерів з льотного складу.

Їх прикомандирували в піхоту з аеродромів Українка в Алтайському краї, Біла в Іркутській області та Енгельс у Саратовській області. На всіх цих авіабазах знаходяться важкі бомбардувальники Ту-22М або Ту-95, з яких запускають ракети по містах України.

Крім того, там є військовослужбовці одного з російських космодромів, персонал особливих складів ВКС і персонал радіолокаційних станцій Воронеж. Ці станції виставлені вздовж кордонів росії для попередження про ядерний удар.

За даними видання, “космічна піхота” вже зазнає втрат. Зокрема, у боях під Кореневим зник 22-річний Ілля Романов, якого перевели в піхоту з 28-го арсеналу космічних військ у Тамбовській області – це об’єкт підвищеної секретності, де зберігаються ракети і супутники.

Мотострільці ВКС, пишуть Важные истории, найімовірніше, були і в колоні техніки, спаленої ударом з HIMARS під Рильськом Курської області в ніч на 9 серпня. У цьому місці того ж дня було поранено 22-річного сержанта ВКС В’ячеслава Бондаренка, переведеного з авіабази важких бомбардувальників в Амурській області.

Курська область, космічна піхота
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