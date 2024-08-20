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ВООЗ зафіксувала майже 2 тисячи російських атак на медичну систему України

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Всесвітня організація здоров'я (ВООЗ) зафіксувала 1940 атак на медичну систему України від початку повномасштабного вторгнення росії.

Як повідомляється в пресрелізі ВООЗ, 85% усіх атак припадають на медзаклади. При цьому їхня значна кількість проводиться з використанням важкого озброєння.

ВООЗ також констатує, що з грудня 2023 атаки на систему охорони здоров'я країни посилилися і відбуваються практично щодня.

Крім того, повідомляється, що з початку повномасштабного вторгнення під час обстрілів щорічно ушкоджуються або знищуються в середньому 200 автомобілів швидкої допомоги.

"Цього року постраждало набагато більше медпрацівників, медсестер, лікарів, фельдшерів. Працівники екстрених служб та медтранспорт страждають від нападів утричі частіше, ніж інший медперсонал", - наводяться у пресрелізі слова представника ВООЗ в Україні Ярно Хабіхта.

Крім того, ВООЗ повідомляє, що з початку 2024 року через атаки агресора загинуло 34 медпрацівники, тоді як протягом усього 2023 року – 24, травмовано 229 медпрацівників, що сумарно більше, ніж у 2022 та 2023 роках.

ВООЗ, медзаклади
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