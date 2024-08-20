Reuters: Після новини про скорочення допомоги Україні акції компаній оборонного сектору Німеччини знизилися

Акції компаній оборонного сектору Німеччини знизилися у понеділок, 19 серпня, після того, як з’явилася новина про те, що ФРН не схвалюватиме додаткових заявок на військову допомогу Україні через бюджетні обмеження.

Про це пише Reuters у понеділок, 19 серпня.

Зокрема, акції німецького виробника озброєння Rheinmetall впали на 3%.

Тоді як акції Hensoldt, виробника радарів для системи протиповітряної оборони IRIS-T, і виробника танкових коробок передач Renk знизилися на 6% і 4% відповідно.

Своєю чергою, речник Hensoldt назвав новину у ЗМІ "некоректною". Він також додав, що компанія не відчула негативної реакції для бізнесу.

Раніше стало відомо, що бюджетне планування федерального уряду Німеччини не передбачає виділення нових коштів на підтримку України, в опозиції кажуть про замороження фінансової, а відтак і військової підтримки Києва.