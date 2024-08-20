Мінагрополітики: Кабмін ухвалив постанову про спеціальні субсидії аграріям

Кабінет міністрів ухвалив постанову №938 про спеціальні субсидії аграріям, землі яких опиняться або вже є у зоні бойових дій. Про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Державну допомогу у розмірі 1000 грн у розрахунку на 1 гектар оброблюваних угідь, засіяних сільгоспкультурами під урожай поточного року, отримають сільгоспвиробники, які працюють у зоні можливих бойових дій.
Допомогу у 2000 грн на 1 гектар отримають агровиробники, чиї засіяні землі вже опинилися у зоні активних бойових дій.
Заявки можна буде подавати до Державного аграрного реєстру з 10 вересня по 25 вересня 2024 року.
Обласні комісії за результатами розгляду заявок до 1 листопада визначають суму компенсації та подають цю інформацію до Мінагрополітики для затвердження виплат.
Аграрії мають отримати виплати до 1 грудня. Бюджетні кошти надаються на безповоротній основі.
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