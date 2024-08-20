Міноборони: Майже мільйон українців забронювали від мобілізації

Кількість військовозобов'язаних українців, яких забронювали від мобілізації, досягла 930 тисяч людей, і постійно зростає. Вже через тиждень в Україні буде мільйон заброньованих.
Про це повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк під час дискусії "Законодавчі підходи до бронювання працівників підприємств", передає Forbes.
Там уточнили, що потреба у бійцях у ЗСУ є вже зараз, у той час, як на навчання мобілізованого потрібно від трьох до шести місяців. Крім того, Гаврилюк наголосив, що частина українців все одно має залишитися працювати. Водночас українська економіка не переведена на "рейки війни".
Водночас російські окупанти продовжують звозити мобілізованих та строковиків. Очікується, що до кінця року їх буде 800 тисяч.
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