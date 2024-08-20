The Telegraph: Білий дім спростовує блокування використання ракет Storm Shadow по росії

Білий дім спростував повідомлення про те, що США блокують запит Великої Британії на використання Україною ракет дельної дії Storm Shadow для ударів по території рф. Про це це пише The Telegraph, передає УНН.

Представник адміністрації Байдена повідомив The Telegraph, що офіційного запиту на запуск ракет над російським кордоном, що вимагало б використання деяких систем американського виробництва, від України не надходило.

Українські чиновники, включаючи Президента Володимира Зеленського, стверджують, що ракети дозволять Україні вразити ряд ключових цілей за лінією фронту, включаючи аеродроми, склади боєприпасів і російські командні пункти.

Михайло Подоляк, один з радників Зеленського, сказав The Telegraph в суботу, що ракети Storm Shadow також дозволять Україні порушити російські ланцюги поставок, оскільки вони можуть проникати в підземні бункери і ухилятися від виявлення радарами.

Однак високопоставлений американський чиновник заявив, що 90 відсотків російських винищувачів були переведені на авіабази за межами 155-мильної зони дії Storm Shadow.

"росія припускала, що США або інші західні країни можуть в кінцевому підсумку дати їм дозвіл на використання ракет дальнього радіусу дії в росії, і вони просто внесли корективи в цей момент", - сказав він.

Нагадаємо, Велика Британія не давала Україні дозволу на використання ракет Storm Shadow для атаки на курську область. Британський уряд підтверджує, що надана зброя призначена тільки для оборони України.

Як писало The Times, США фактично забороняє Великій Британії надавати Україні дозвіл на запуск ракет Storm Shadow по території росії через побоювання адміністрації Байдена щодо можливої ескалації війни.

Представник Пентагону заявив у четвер, що США вважають, що використання ракет буде "ескалацією" і спровокує відповідні дії росії проти західних союзників України.

17 серпня Президент Зеленський заявив, що Британія сповільнила темпи підтримки України, особливо щодо далекобійної зброї. Україна посилить дипломатичну роботу для отримання сміливих рішень від партнерів.