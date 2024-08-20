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Єврокомісарка закликає активізувати зусилля з підтримки енергетики України перед зимовим сезоном

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Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон закликає активізувати зусилля з підтримки енергетики України перед зимовим сезоном.

Про це Сімсон написала у колонці для Financial Times, повідомляє "Європейська правда".

Вона зазначила, що Росія знищила або захопила близько 9 ГВт української генерації – це половина електроенергії, необхідної Україні взимку.

"Теплі місяці приховують найгірші наслідки. Відсутність електроенергії означає відсутність доступу до базових послуг: водяні насоси та каналізаційні мережі не працюватимуть, а опалення буде вимкнено. У морозні зимові температури деякі місця в Україні можуть стати просто непридатними для життя", – пише представниця Єврокомісії.

Вона сказала, що ЄС та інші партнери України всіляко підтримують Україну у відновленні енергетичного сектору, однак треба робити набагато більше.

"Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, ми повинні активізувати безпрецедентні зусилля з логістики та допомоги вже зараз", – написала Сімсон.

Вона закликала діяти у шести ключових напрямках на підтримку енергетичного сектора України:

  • ремонт пошкоджених енергооб’єктів;
  • доставка Україні якомога більшої кількості малих децентралізованих генераторів;
  • розгортання сонячних панелей, щоб забезпечити електроенергією лікарні, школи, громадські та житлові будівлі;
  • розширення максимального обсягу електроенергії, який можна експортувати в Україну з інших країн Європи;
  • розширення можливостей міжмережевої взаємодії на кордонах;
  • посилення ППО поруч з критично важливими об’єктами енергетичної інфраструктури.

"Скоординовані та цілеспрямовані зусилля можуть значно скоротити цей пробіл… Сьогодні потрібні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості. Україна не повинна залишитися наодинці, коли вона готується до своєї найважчої зими", – наголосила Сімсон.

енергетика, Сімсон
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