Єврокомісарка закликає активізувати зусилля з підтримки енергетики України перед зимовим сезоном

Єврокомісарка з питань енергетики Кадрі Сімсон закликає активізувати зусилля з підтримки енергетики України перед зимовим сезоном.
Про це Сімсон написала у колонці для Financial Times, повідомляє "Європейська правда".
Вона зазначила, що Росія знищила або захопила близько 9 ГВт української генерації – це половина електроенергії, необхідної Україні взимку.
"Теплі місяці приховують найгірші наслідки. Відсутність електроенергії означає відсутність доступу до базових послуг: водяні насоси та каналізаційні мережі не працюватимуть, а опалення буде вимкнено. У морозні зимові температури деякі місця в Україні можуть стати просто непридатними для життя", – пише представниця Єврокомісії.
Вона сказала, що ЄС та інші партнери України всіляко підтримують Україну у відновленні енергетичного сектору, однак треба робити набагато більше.
"Щоб уникнути гуманітарної катастрофи в Україні, ми повинні активізувати безпрецедентні зусилля з логістики та допомоги вже зараз", – написала Сімсон.
Вона закликала діяти у шести ключових напрямках на підтримку енергетичного сектора України:
"Скоординовані та цілеспрямовані зусилля можуть значно скоротити цей пробіл… Сьогодні потрібні безпрецедентні зусилля солідарності та щедрості. Україна не повинна залишитися наодинці, коли вона готується до своєї найважчої зими", – наголосила Сімсон.
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