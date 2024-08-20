ВАР попереджає українців про подальше здорожчання продуктів харчування

Українців попередили про подальше здорожчання продуктів харчування через складні умови, з якими стикаються українські аграрії.

Про це заявив заступник голови Всеукраїнської Аграрної Ради (ВАР) Денис Марчук.

"Блекаути повертаються, і виробники будуть використовувати генератори, що значно підвищує їхні витрати. Енергія, яку виробляють генератори, коштує до 30 гривень за кіловат, тому підвищення цін на продукцію є неминучим", – зазначив Марчук.

Він зауважив, що на здорожчання продуктів впливає війна, інфляція, відсутність достатньої робочої сили та збільшення акцизів на пальне.

Марчук також нагадав, що врожай цьогоріч буде значно меншим через несприятливі погодні умови.

Так, заморозки на початку весни та посуха, яка триває і періодично посилюється, негативно вплинули на врожай сої та соняшника. Це зменшить поставки українських олійних культур на експорт.

За підрахунками ВАР, втрати експортного потенціалу кукурудзи через спеку під час цвітіння можуть скласти 8-9 мільйонів тонн, що змусить переглянути прогнози загального експорту агропродукції з 60 мільйонів тонн у бік зниження.

Водночас Марчук переконаний, що це призведе до зменшення валютної виручки, але не вплине на продовольчу безпеку України.