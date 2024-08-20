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Григорий Козловский удостоен награды «Золотой лев» за помощь ВСУ

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Григорий Козловский удостоен награды «Золотой лев» за помощь ВСУ
Григорий Козловский - почетный президент ФК "Рух"(Львов), бизнесмен и меценат

Основатель футбольного клуба «Рух», известный львовский бизнесмен и меценат Григорий Козловский был удостоен награды «Золотой лев» от командира 24-й отдельной механизированной бригады Ивана Голишевского. Эту награду Григорий Козловский получил за значительную помощь украинским вооруженным силам через благотворительный проект «Птички Победы».

Награду Григорию Петровичу Козловскому передали соучредители «Пташек Победы» Игорь Дулин и Александр Тищенко. Как отметил Игорь Дулин, Григорий Козловский обеспечивает проект не только финансово, но и организационно, что позволяет успешно проводить благотворительные аукционы. На сегодня уже проведено 43 аукциона, на которых реализовано более тысячи лотов.

«Григорий Козловский передал на инициативу «Птички Победы» 4 миллиона гривен, что является значительным вкладом в наше дело. Благодаря таким благотворителям, как он, мы ежемесячно передаем на фронт 1000 беспилотных летательных аппаратов», - рассказал Александр Тищенко.

В ответ на полученную награду Григорий Петрович Козловский поблагодарил за высокую оценку его вклада и призвал общественность поддержать благотворительный аукцион, который состоится 22 августа. В тот же день будет передан 10-тысячный дрон украинским военным.

«Эти награды, хоть и символические, очень важны для нас. Они напоминают о том, что поддержка наших защитников является чрезвычайно ценной. Мы будем и в дальнейшем прилагать все усилия для приближения победы. Я призываю всех присоединиться к благотворительному аукциону 22 августа и поддержать нашу инициативу», - подчеркнул Григорий Козловский.

Ранее Григорий Козловский и ФК «Рух» присоединились к сбору на FPV-дроны для пограничной комендатуры быстрого реагирования «Шквал» 7-го пограничного отряда. Комендатура быстрого реагирования «Шквал» выполняет боевые задачи на Востоке страны, защищая ее от российских оккупантов.

Григорий Козловский и ФК «Рух» играют активную роль в поддержке украинской армии. В ноябре они организовали благотворительный футбольный матч с участием звезд под лозунгом «Верим в ВСУ». Средства, собранные во время этого матча, позволили приобрести термобелье для военных. Эта помощь была предоставлена бойцам 5-го отдельного штурмового полка ВСУ, 24-й отдельной механизированной бригады имени Короля Даниила, 125-й отдельной бригады территориальной обороны ВСУ, а также подразделениям, действующим в Бахмуте.

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