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Железняк: Рада підтримала заборону рпц та афілійованих з нею організацій в Україні

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Верховна Рада підтримала заборону російської православної церкви (рпц) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"За" віддали свої голоси 265 народних обранців. За словами Железняка, закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування.

"Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ мп матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з рпц", - написав парламентар.

Як голосували нардепи (по фракціях):

  • "Слуга народу" – 173
  • "Європейська солідарність" - 25
  • "Батьківщина" – 17
  • "Платформа за життя та мир" – 1
  • "За майбутнє" – 9
  • "Голос" – 18
  • "Довіра" – 11
  • "Відновлення України" – 0
  • Позафракційні - 11 голосів.

Про що закон

Ст. 5 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" доповнюється формулюванням, з якого випливає, що не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу церкви, керівний центр якої знаходиться в російській федерації.

Частина 16 ст. 6 доповнюється пунктом про те, що у разі виявлення порушень діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії (або за позовом прокурора).

Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Відповідно, документ ще має підписати президент.

Железняк, рпц, УПЦ мп
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