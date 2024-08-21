Железняк: Рада підтримала заборону рпц та афілійованих з нею організацій в Україні

Верховна Рада підтримала заборону російської православної церкви (рпц) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.
"За" віддали свої голоси 265 народних обранців. За словами Железняка, закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування.
"Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ мп матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з рпц", - написав парламентар.
Як голосували нардепи (по фракціях):
Про що закон
Ст. 5 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" доповнюється формулюванням, з якого випливає, що не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу церкви, керівний центр якої знаходиться в російській федерації.
Частина 16 ст. 6 доповнюється пунктом про те, що у разі виявлення порушень діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії (або за позовом прокурора).
Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Відповідно, документ ще має підписати президент.
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