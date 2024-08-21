Железняк: Рада підтримала заборону рпц та афілійованих з нею організацій в Україні

Верховна Рада підтримала заборону російської православної церкви (рпц) та афілійованих з нею організацій в Україні. Відповідний законопроект ухвалено у другому читанні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал нардепа від "Голосу" Ярослава Железняка.

"За" віддали свої голоси 265 народних обранців. За словами Железняка, закон набере чинності через 30 днів з дня його опублікування.

"Але окрім одного пункту - згідно з ним громади УПЦ мп матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з рпц", - написав парламентар.

Як голосували нардепи (по фракціях):

"Слуга народу" – 173

"Європейська солідарність" - 25

"Батьківщина" – 17

"Платформа за життя та мир" – 1

"За майбутнє" – 9

"Голос" – 18

"Довіра" – 11

"Відновлення України" – 0

Позафракційні - 11 голосів.

Про що закон

Ст. 5 закону "Про свободу совісті та релігійні організації" доповнюється формулюванням, з якого випливає, що не допускається діяльність релігійних організацій, які афілійовані з центрами впливу церкви, керівний центр якої знаходиться в російській федерації.

Частина 16 ст. 6 доповнюється пунктом про те, що у разі виявлення порушень діяльність релігійної організації може бути припинена у судовому порядку за позовом центрального органу виконавчої влади, який реалізує державну політику у сфері релігії (або за позовом прокурора).

Закон набирає чинності за місяць з дня опублікування. Відповідно, документ ще має підписати президент.