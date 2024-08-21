Войти

Читай
бесплатно!
Разделы

Інтереси

RSS

Мінекономіки: В Україну прибула місія ЄС щодо моніторингу виконання програми Ukraine Facility

83

В Україну прибула місія Євросоюзу щодо моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility.

Про це повідомила пресслужба Мінекономіки у вівторок, 20 серпня.

«Найближчі три дні відбуватимуться консультації з нашими європейськими колегами щодо статусу імплементації індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility від ЄС на третій та четвертий квартали цього року», – заявив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.

Згідно з повідомленням, під час першої панельної дискусії представники місії високо оцінили організацію роботи з координації та моніторингу стану виконання реформ, а також заявила, що процес реалізації частини індикаторів відбувається з випередженням графіка.

Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати дев'ять наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у листопаді 2024 року, з яких 1,5 млрд євро становитиме грантове фінансування.

Йдеться про наступні кроки:

  • збільшення штату працівників Спеціалізованої антикорупційної прокуратури;
  • набрання чинності змінами до Кримінального кодексу України та Кримінального процесуального кодексу України щодо боротьби з корупцією;
  • затвердження плану заходів щодо реалізації Стратегії повернення активів на 2023-2025 роки;
  • затвердження комплексної стратегії демографічного розвитку на період до 2040 року;
  • прийняття Плану заходів щодо дерегуляції;
  • набрання чинності постановою Кабінету міністрів щодо внесення змін до Державної стратегії регіонального розвитку на 2021-2027 роки;
  • імплементація закону ПРО REMIT;
  • прийняття закону України Про запобігання, зменшення та контроль промислового забруднення;
  • розробка концептуальної записки, що визначає область відступів від правил ОВНС та СЕО.
Ukraine Facility
Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

головні новини

Архив раздела

Стрічка новин

RSS
Среда, 21 августа 2024
Вторник, 20 августа 2024
Понедельник, 19 августа 2024
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Думки

Владимир Фесенко
Владимир Фесенко
политолог

Як вихід Байдена з гонки вплине на вибори в США та підтримку України

Вихід Джо Байдена з президентських перегонів це очікуване і правильне рішення, хоча воно і не гарантує Демократичній партії перемогу на виборах у листопаді. Але це рішення дає шанс поборотися за перемогу.
Разделы

Ідеї оформлення, стиль та весь зміст сайту www.capital.ua є об'єктом авторського права та охороняються законом. Будь-яке використання матеріалів сайту допускається тільки при дотриманні правил передруку і за наявності гіперпосилання на www.capital.ua. Дозволяється використання тільки матеріалів, що знаходяться у відкритому доступі і лише за умови посилання та/або прямого відкритого для пошукових систем гіперпосилання на безпосередню адресу матеріалу на www.capital.ua www.capital.ua /a>. Посилання/гіперпосилання має бути розміщене в підзаголовку або першому абзаці матеріалу. Розмір шрифту посилання або гіперпосилання не повинен бути меншим за шрифт тексту використовуваного матеріалу. Будь-яке використання матеріалів, які знаходяться у закритому доступі та доступні лише зареєстрованим користувачам, допускається лише за попереднім письмовим дозволом правовласника. Категорично заборонено передрук, копіювання, відтворення, зміну або інше використання матеріалів, опублікованих з позначкою в рамках угоди про синдикацію з Financial Times Limited. Використання матеріалів, які містять посилання на агентства France-Presse, Reuters, Інтерфакс-Україна, Українські новини, УНІАН суворо заборонено. Матеріали, позначені знаком Реклама публікуються на правах реклами.

Всі права захищені. © 2012 - 2023