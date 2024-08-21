Мінекономіки: В Україну прибула місія ЄС щодо моніторингу виконання програми Ukraine Facility

В Україну прибула місія Євросоюзу щодо моніторингу виконання індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility.
Про це повідомила пресслужба Мінекономіки у вівторок, 20 серпня.
«Найближчі три дні відбуватимуться консультації з нашими європейськими колегами щодо статусу імплементації індикаторів Плану України за програмою Ukraine Facility від ЄС на третій та четвертий квартали цього року», – заявив заступник міністра економіки Олексій Соболєв.
Згідно з повідомленням, під час першої панельної дискусії представники місії високо оцінили організацію роботи з координації та моніторингу стану виконання реформ, а також заявила, що процес реалізації частини індикаторів відбувається з випередженням графіка.
Протягом третього кварталу 2024 року Україна планує виконати дев'ять наступних індикаторів, що дозволить отримати 4 млрд євро у листопаді 2024 року, з яких 1,5 млрд євро становитиме грантове фінансування.
Йдеться про наступні кроки:
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