У МОЗ розповіли, скількі людей в Україні захворіли на Covid-19 від початку серпня

Від початку серпня на Covid-19 захворіли понад 26 тис. українців. Переважна більшість госпіталізованих – пацієнти віком понад 60 років. Про це заявив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін в ефірі телемарафону.

«У червні на Covid-19 захворіли 2,3 тис. українців, у липні, коли почали реєструвати появу штаму, – майже 11,5 тис. За першу половину серпня вже зафіксували понад 26 тис. хворих», – розповів Ігор Кузін.

Уперше новий штам FLiRT було виявлено у березні 2024 року, що призвело до суттєвого зростання захворюваності в багатьох країнах світу. За словами посадовця, поява цієї форми вірусу в Україні очікувана, але вона викликала більш ранній приріст захворюваності, ніж прогнозували раніше.

Характерною особливістю FLiRT є швидке поширення, яке викликає хвилеподібну захворюваність. «Натомість протікання перебігу цього захворювання – класичне для всього підвиду «Омікрон». Воно передбачає доволі легкий перебіг у людей, які мають повний курс вакцинації» – пояснив він.

За словами Кузіна, найбільші ризики важкого перебігу вірусної хвороби мають українці віком понад 60 років та ті, хто має супутні неінфекційні захворювання.

Головний санітарний лікар також зазначив, що в Україні штам FLiRT не характеризується підвищеним рівнем госпіталізації. Наразі кількість пацієнтів, які потрапляють до лікарень, коливається від 2 до 2,5 тис.