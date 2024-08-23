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Уряд Швейцарії прогнозує зростання дефіциту бюджету через збільшення витрат на оборону та заходи для протидії змінам клімату

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Швейцарський уряд прогнозує зростання дефіциту бюджету у наступні чотири роки через необхідність більших витрат на оборону та заходи для протидії змінам клімату.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У четвер 22 серпня у швейцарському уряді оголосили, що прогнозують зростання дефіциту бюджету у 2028 році до 2,54 млрд франків у зв’язку з тим, що необхідні інвестиції очікувано будуть перевищувати податкові надходження.

Головними факторами зростання дефіциту стануть витрати на сферу оборони та модернізація для відмови від викопного палива.

Хоча Швейцарія є нейтральною країною, вона також активізувала оборонні закупівлі з початком повномасштабної війни Росії проти України і будує нові дата-центри з метою забезпечити меншу вразливість до кібератак.

У період з 2024 до 2028 року швейцарські витрати на зброю зростуть в середньому на 5,4% на рік.

Ще одним фактором збільшення дефіциту є заплановані програми підтримки бізнесу для швидшого зменшення викидів парникових газів.

На додачу, мають зрости витрати на пенсії.

В уряді хочуть подумати над способами більше збалансувати бюджет та призначили робочу групу, яка має ще раз проаналізувати усі статті видатків.

бюджет, Швейцарія
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