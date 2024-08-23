Укрзалізниця: Ми вже зараз відчуваємо дефіцит вагонів

В "Укрзалізниці" назвали причини, через які виникає нестача залізничних квитків – все через зростання кількості пасажирів на тлі дефіциту вагонів.

Про це повідомив керівник із пасажирських комунікацій АТ "Укрзалізниця" Олександр Шевченко.

"Цього літа залізниця везе 100 000 людей на день, і вже напевно кожен стикався з випадком, коли за бажаним квитком треба було поганятися. Так, ми даємо моніторинг, автовикуп, пересадки, хабові сполучення, обертаємо вагони двічі на добу з максимальним коефіцієнтом ефективності - але це не усуває фундаментальну проблему", - йдеться в його повідомленні.

За словами Шевченка, причина полягає у дефіциті вагонів.

Нестача вагонів для пасажирських перевезень виникла з декількох причин:

1. Вагони втрачаються.

"Ми ніколи не публікували цифр зі зрозумілих причин, але ж є консенсус, що стратегічна інфраструктура виконує "якісь" стратегічні задачі. І там є втрати. На жаль", - пояснив чиновник УЗ.

2. Вагони вивозять евакуацію.

За словами Шевченка, попри те, що зараз це мало хто помічає, евакуація посилилась. Насамперед, йдеться про Донеччину, звідки евакуаційні поїзди їздять щодня.

3. Вагони везуть поранених.

4. Вагони пріоритетно везуть організовані групи (насамперед дітей з прифронтових зон).

5. Вагони везуть світову дипломатію.

"Навіть якщо ви давно не бачили в Києві Байдена, ви ж точно мали помітити олімпійську збірну? Ну і, слава богу, досі достатньо союзників, які приїжджають регулярно. Це, до речі, прибутково для УЗ, але це теж вагони", - зазначив Шевченко.

6. Вагони зрештою везуть всіх, хто не входить до груп 1-5. І цей попит з початку повномасштабної війни росії проти України збільшився в рази (на окремих напрямках - в десятки разів), а пропозиція - як легко можна зробити висновок з урахуванням п.1-5 - сильно зменшилася.

"Висновок: дефіцит вагонів ми відчуваємо вже зараз, а у 2028 році - за наявних темпів вибуття/старіння/знищення - він ризикує стати критичним. Тобто шанс знайти квиток на Львів у вас буде умовно 30%, моделювання такої собі оптимістичності", - підсумував чиновник з УЗ.