Ющенко: путіна, такого, як сьогодні знає світ, насправді виховала західна політика

Країни Заходу, які продовжували скуповувати російські енергоресурси після того, як путін встановив диктаторський режим, винні у тому, що росія нападала на Україну та веде агресивну політику. Таку думку в ефірі «Еспресо» висловив колишній президент України Віктор Ющенко.
Ющенко заявив, що Європа бездумно платила путінському режиму мільярди доларів, порушуючи усі норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку.
«Якщо подумати й дати відповідь по совісті, путіна, такого, як сьогодні знає світ, насправді виховала західна політика. путінізація, яку прийняла Європа, – це продукт останніх 15-17 років, коли європейські країни бездумно платили путіну мільярд доларів на добу, порушуючи усі прийняті національні та європейські норми щодо енергетичних квот на регіональному ринку», – зазначив Ющенко.
Він заявив, що саме великі гроші від Європи перетворили путіна на шизофреніка.
«Один мільярд на добу – це, звичайно, те, що привело путіна до шизофренії, нерозсудливості, втрати останніх частин розуму. По суті на світ з’являється версія фашизму 21-го сторіччя. Це те, що відбулося на наших очах. А з іншого боку – той подвиг, який робить сьогодні наша нація», – додав політик.
Крім того, Ющенко заявив, що не вважає російського диктатора розумною людиною.
«Я думаю, що він дурна людина. Розумна людина не може так вчиняти у цих обставинах, до яких він довів країну. Я думаю, що за 25 років він породив найнеуспішніший проєкт для росії – як знищити цю країну", - наголосив Ющенко.
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