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The Telegraph: На фінансування кремлівських медіа, російська влада вилучила понад 100 млн доларів у Google

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російська влада вилучила понад 100 млн доларів у Google, щоб фінансувати пропагандистські медіа, які підтримують політику Кремля стосовно загарбницької війни рф в Україні.

Про це повідомляє The Telegraph.

Зазначається, що згідно з американськими документами, судові пристави зняли кошти з російських банківських рахунків технологічного гіганта у 2022 році. Гроші були передані російським телеканалам, зокрема державному rt і пропагандистській службі "царьград".

Натомість російський підрозділ Google у 2022 році оголосив про банкрутство, звинувативши Кремль у конфіскації коштів та закрив свій офіс у рф

Документи свідчать, що судові пристави заарештували банківський рахунок компанії після того, як московський суд постановив, що вона повинна відшкодувати збитки телеканалу "царьград ТВ", що належить олігарху костянтину малофєєву.

Крім того, російськи суди постановили, що Google також повинен виплатити компесацію rt і третьому мовнику, nfpt, за видалення їх з YouTube і видалення їхніх облікових записів в Google.

Компанія Google подала позови проти rt, "царьград ТВ" і третього мовника, nfpt, в американські та англійські суди минулого тижня.

У своєму позові компанія Google стверджує, що російські суди "наклали безпрецедентні штрафи і довільні юридичні санкції на Google у спробі обмежити доступ до інформації про сервіси і як покарання за дотримання міжнародних санкцій проти російських осіб і організацій".

Google домагається рішення про заборону телеканалам переслідувати її активи в іноземних юрисдикціях, таких як Південна Африка, Туреччина і Сербія.

"Судові пристави заарештували понад 100 млн доларів активів Google в росії, хоча сума, яка нібито підлягала виплаті за рішенням суду, на той момент становила менше 12,5 млн доларів", наголосили у Google.

Крім того, "царьград" отримав від арешту грошей Google один мільярд рублів, які, за даними видання, були використані для підтримки пропаганди кремля.

Google
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