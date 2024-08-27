Молдова створює інформаційну систему UAHELP для обліку українських біженців

У Молдові створять нову державну інформаційну систему UAHELP, де вестимуть облік центрів розміщення українських біженців. Про це пише Newsmaker, передає УНН.
В облік потраплять українські біженці та їхні постояльці, одержувачі допомоги і молдовські сім'ї, які приймають у себе біженців.
Очікують, що 28 серпня уряд Молдови схвалить регламент системи UAHELP.
Реєструвати в системі будуть і молдовські сім'ї, які приймають у себе щонайменше двох біженців на час від семи днів і довше, і самих біженців, які отримують допомогу від партнерів з розвитку.
«Інформаційна система UAHELP дасть змогу відстежувати облік і розподіл грошової підтримки, наданої переміщеним особам, зокрема грошової допомоги, виданої сім'ям, що приймають, міжнародними партнерами», - пояснює молдовське Мінпраці.
У рамках UAHELP також створять базу даних усіх запитів біженців, які надходять на "зелену лінію" і в центри розміщення біженців.
Очікується, що інформація на сайті буде доступна румунською, українською, англійською та російською мовами.
Перший рік роботи системи профінансують партнери з розвитку, у 2026 році з держбюджету на це виділять 100 тисяч леїв.
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