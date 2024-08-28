НБУ: Рішення про тимчасовий ліміт для вихідних переказів фізосіб “з картки на картку” пройшло кілька етапів узгодження

Рішення про тимчасовий ліміт у 150 000 грн на місяць для вихідних переказів фізосіб “з картки на картку” (p2p-перекази) пройшло кілька етапів узгодження у постійній комунікації зі стейкхолдерами, ключовою з яких є волонтерська спільнота.

Воно є "антикризовим та тимчасовим" і запрацює з жовтня. Про це написав голова Національного банку України Андрій Пишний у Facebook.

"Ми провели кілька спільних зустрічей, детально пояснюючи наші цілі та вислухавши їхні думки й оцінки. Підсумком цього діалогу є те, що ліміти не застосовуватимуться до волонтерів", – повідомив він, додавши, що на практиці банки зможуть ідентифікувати їх, спираючись на п’ять чітких критеріїв.

За словами голови центробанку, потрібно знищити схеми із «дропами» як явище, тому протягом пів року, коли діятиме ліміт, важливо реалізувати низку завдань для цього.

"Ми достеменно вивчили портрет "дропів", структуру й логістику їхньої мережі та схеми загалом. Бачимо, куди треба "бити", – підкреслив Пишний.

Ліміт у 150 000 грн на вихідні p2p-перекази фізосіб стосується загальної суми переказів за усіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку. Водночас у НБУ відмовилися від ліміту на кількість операцій.

У регуляторі кажуть, що 98% клієнтів щомісяця здійснюють перекази, які не перевищують зазначену суму, тому громадяни не відчують змін.

Доступною залишається можливість здійснити переказ за реквізитами IBAN, навіть якщо ліміт буде вичерпано.

До того ж його не будуть застосовувати, якщо офіційні доходи за місяць перевищують суму встановленого обмеження.